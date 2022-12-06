Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Актобе авто без водителя попало в ДТП

Никто не пострадал. Кадр с видео В сети появилось видео автомобиля, боком съехавшего по лестнице к дверям шоурума. В пресс-службе департамента полиции Акюбинской области сообщили, что ДТП произошло шестого декабря на проспекте Абулхаирхана. Как оказалось, у Lada Priora сработала система автозапуска. Пострадавших нет. Владелец привлечён по статье 610 ч.1 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлёкшее повреждение имущества). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
В Актобе авто без водителя попало в ДТП
Никто не пострадал.
В Актобе авто без водителя попало в ДТП
В Актобе авто без водителя попало в ДТП
Кадр с видео В сети появилось видео автомобиля, боком съехавшего по лестнице к дверям шоурума. В пресс-службе департамента полиции Акюбинской области сообщили, что ДТП произошло шестого декабря на проспекте Абулхаирхана. Как оказалось, у Lada Priora сработала система автозапуска. Пострадавших нет. Владелец привлечён по статье 610 ч.1 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлёкшее повреждение имущества). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе ДТП

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article