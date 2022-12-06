В Актобе авто без водителя попало в ДТП

Никто не пострадал. Кадр с видео В сети появилось видео автомобиля, боком съехавшего по лестнице к дверям шоурума. В пресс-службе департамента полиции Акюбинской области сообщили, что ДТП произошло шестого декабря на проспекте Абулхаирхана. Как оказалось, у Lada Priora сработала система автозапуска. Пострадавших нет. Владелец привлечён по статье 610 ч.1 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлёкшее повреждение имущества). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.