Иллюстративное фото с сайта 54novosti.ru В областном центре открылся кабинет психолого-педагогической коррекции на базе средней школы №4. Планируется, что каждый год здесь будут обслуживать около 100 детей с ограниченными возможностями. До этого родители таких ребят самостоятельно искали специалистов, услуги которых не всем по карману. В кабинете дети будут получать квалифицированную и комплексную помощь специалистов, оказывающих коррекционную поддержку в развитии ребенка. С ними будут заниматься педагоги-психологи, учителя-дефектологи, тифлопедагоги, сурдопедагоги, логопеды, а также массажисты. На сегодняшний день в Актюбинской области официально инвалидность оформили 2700 детей. У многих страшный диагноз обнаруживают уже в грудном возрасте. - Показатель детской инвалидности за последний год имеет тенденцию к увеличению. Это связано, конечно, со здоровьем будущих родителей. Молодые родители должны готовиться к планированию ребенка, - рассказывает- Основное лидирующее место в инвалидизации - врожденные пороки или аномалия развития. На втором месте - болезни нервной системы. И третье место занимают психические болезни.