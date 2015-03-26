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Социум

В Актобе девочка-инвалид дала благотворительный концерт в поддержку «хрустального мальчика»

8-летняя девочка, прикованная к инвалидной коляске, дает благотворительные концерты в помощь «хрустальному мальчику» Алеше Венк, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". О 5-летнем ребенке, который живет с семьей на даче, девочка узнала от журналистов и захотела помочь. Тамина и сама инвалид. У нее грыжа позвоночника. Но это не мешает ей заниматься творчеством и даже благотворительностью. Тамина с детства поет на большой сцене. Уже и собственный альбом выпустила. Все вырученные с концерта деньги она раздает таким же детям-инвалидам. - Когда узнала про Алешу, мне сразу захотелось ему помочь.
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В Актобе девочка-инвалид дала благотворительный концерт в поддержку «хрустального мальчика»
8-летняя девочка, прикованная к инвалидной коляске, дает благотворительные концерты в помощь «хрустальному мальчику» Алеше Венк, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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О 5-летнем ребенке, который живет с семьей на даче, девочка узнала от журналистов и захотела помочь. Тамина и сама инвалид. У нее грыжа позвоночника. Но это не мешает ей заниматься творчеством и даже благотворительностью. Тамина с детства поет на большой сцене. Уже и собственный альбом выпустила. Все вырученные с концерта деньги она раздает таким же детям-инвалидам. - Когда узнала про Алешу, мне сразу захотелось ему помочь. Выступила в филармонии. А теперь вот приехала с родителями к нему на дачу. Привезли ему продукты, игрушки. Остальное деньгами даем, - рассказала Тамина. Мать Алеши Анна Венк была настолько тронута такой заботой, что едва не расплакалась. По словам женщины, несмотря на многочисленные материалы журналистов о том, в каких условиях она воспитывает своего «хрустального сына», помощи ей ждать не приходится. Напомним, Анна Венк живет на даче, которую арендует. У нее трое несовершеннолетних детей, младший из которых страдает ДЦП и несовершенным остеогенезом - в народе эту болезнь называют «хрустальной».
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