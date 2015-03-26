В Актобе девочка-инвалид дала благотворительный концерт в поддержку «хрустального мальчика»

8-летняя девочка, прикованная к инвалидной коляске, дает благотворительные концерты в помощь «хрустальному мальчику» Алеше Венк, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". О 5-летнем ребенке, который живет с семьей на даче, девочка узнала от журналистов и захотела помочь. Тамина и сама инвалид. У нее грыжа позвоночника. Но это не мешает ей заниматься творчеством и даже благотворительностью. Тамина с детства поет на большой сцене. Уже и собственный альбом выпустила. Все вырученные с концерта деньги она раздает таким же детям-инвалидам. - Когда узнала про Алешу, мне сразу захотелось ему помочь.