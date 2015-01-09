Иллюстративное фото с сайта crediting.biz Иллюстративное фото с сайта crediting.biz Трое работников "Хоум банка кредит" провели несколько афер с покупкой техники в кредит, в результате чего нанесли ущерб фирме в 3 млн 771 тыс. тенге. Консультанты просили знакомых покупать технику, после чего аннулировали кредиты, а купленное оставляли себе. Схему незаконного получения средств разработал 23-летний Ринат Казтуганов, сообщает "Диапазон". Кредитный консультант, имеющий доступ к базе данных ДБ АО "Хоум банк кредит", привлек к своей преступной деятельности своих знакомых. Люди по его просьбе приобретали технику, которую сам он не мог купить якобы из-за неких материальных трудностей, в торговой сети "Алсер". Таким образом мошеннику удалось получить мобильные телефоны, компьютеры, планшеты различных марок, которые Казтуганов затем перепродавал намного дешевле. После того, как банк давал разрешение на выдачу кредита и покупатель забирал товар, консультант входил в систему с помощью индивидуального пароля и отменял кредит, пока деньги еще не были перечислены на счет магазина. Для того, чтобы не вызвать подозрений тем, что у него часто аннулируются кредиты, мошенник решил вовлечь в преступную деятельность еще двоих сотрудников, работавших в магазинах "VOKK" и "ALSER", - 23-летнего Даулета Изтурганова и 24-летнего Берикбека Нурушева. Похищенные средства мошенники разделяли. Как рассказали в банке, эти сотрудники устроились к ним на работу в 2013 году. В период с декабря 2013 по апрель 2014 года они отменили 12 кредитных сделок на сумму 3 миллиона 771 тысячу тенге. После разоблачения консультанты вернули указанную сумму, поэтому "Хоум банк кредит" не предъявил им материальных претензий. Также представитель банка отметил, что после обнаружения мошенничества порядок аннулирования кредита был изменен. Для этого в банк сначала нужно предоставить гарантийное письмо, подтверждающее возврат товара, с печатью от магазина. Во время судебных разбирательств подсудимые были под домашним арестом. Свою вину обвиняемые признали. Суд назначил каждому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.