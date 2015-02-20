У 31-летнейтрое детей. У младшего Алексея ДЦП и еще одно редкое заболевание - несовершенный остеогенез. В народе таких малышей называют «хрустальными». Их кости могут сломаться от любого неловкого движения. 5-летний ребенок нуждается в постоянном уходе. При этом семья живет в ужасных условиях. В дачном домике очень холодно, продувает со всех щелей. Анна всю зиму топит печку. На ней же и готовит еду. Старшие дети - школьники. Выживает семья на пособие по инвалидности Алексея, а это лишь 40 тысяч тенге в месяц. Деньги уходят только на самое необходимое - уголь, дрова, еду и лекарства. Выйти на работу женщина не может, так как ей не с кем оставить больного сына, да и старших детей она боится оставлять одних на даче. - Я не прошу квартиры. Положено стоять в очереди, мы будем ждать. Но факт в том, что, во-первых, это жилье не мое. Я снимаю. Во-вторых, дом сыпется. Как бы хочется чуть-чуть перестроиться, утеплиться. Никто не виноват, что у меня жизнь так сложилась. Я никого не виню. И пусть меня не осуждают, - говорит Анна ВЕНК. В очередь на квартиру по госпрограмме женщина встала 2 года назад. В списке перед ней еще около 8000 человек.