Как сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области, весь личный состав ДВД области был поднят по тревоге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 34-летний житель города, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о намерении совершить подрыв здания УВД. Вещественные доказательства в виде сотового телефона и сим-карты изъяты. В настоящее время по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, предусмотренного ст. 273 УК РК, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится расследование.