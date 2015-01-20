Отец троих детей попал в больницу после того, как его семью сначала вселили в новую квартиру, а через два дня попросили освободить жилье, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». urk Асылбек БАЙЛИЕВ работает на Актюбинском заводе ферросплавов (АЗФ). Он долгое время стоял в очереди на жилье и вот в пятницу, 16 января, руководство АЗФ ему вручило ключи. Счастливая семья без промедления въехала в новую трехкомнатную квартиру, в которую их поселили на праве аренды. Ежемесячно Байлиевы должны были платить по 5 200 тенге. Но спустя два дня словно по насмешке семью попросили вон из новых апартаментов. - Вечером 16 января нас пригласили в микрорайон «Батыс 2» и прямо у дома стали всем по списку раздавать ключи. Нас тоже назвали. Мы обрадовались. Сразу с детьми заехали. А в обед в понедельник звонят, говорят, мол, ошибка вышла. Вроде как мы не платежеспособны и надо освобождать квартиру! Для нас 5200 - это посильная сумма! Раз такое дело, мы даже за полгода вперед готовы деньги заплатить. Ну, это же издевательство просто: сначала дают, а потом отбирают, - возмущена супруга Асылбека Мира ИСКАКОВА, которая, к слову, ждет уже четвертого ребенка. До этого Асылбек БАЙЛИЕВ жил с детьми и супругой у родной сестры, известной чемпионки мира по самбо, сотруднице ДВД Актюбинской области Райсы БАЙЛИЕВОЙ. У женщины двухкомнатная квартира, в которой она тоже живет на праве аренды. Эта двушка досталась Райсе за ее неоднократные спортивные заслуги. Похоже, брат вместе с семьей снова переедет к «звездной» родственнице. Как рассказывают несостоявшиеся новоселы, руководство АЗФ настаивает освободить квартиру в самое кратчайшее время и вернуть ключи. - Вчера вечером примерно в 8 часов завился начальник профкома. Тоже стал требовать обратно ключи от квартиры и выгонять нас. А куда мы с детьми теперь? Как мы им объясним, что нас снова на улицу выставляют? Они такие счастливые были, когда мы сюда въехали,- продолжает Мира ИСКАКОВА. На самом предприятии так и не дали внятного ответа, почему они сначала выдали квартиру, а теперь выгоняют новоселов. - Несколько человек из списка, в числе которых и Асылбек БАЙЛИЕВ, находятся в так называемом резерве. Потому что уровень их зарплаты и расходов не вполне соответствует жилплощади, на которую они претендуют. Окончательный итог будет подведен только после предоставления этими жильцами полностью всего пакета документов, необходимых для окончательного итога, - прокомментировала ситуацию Инесса ФАДИЕВА, руководитель пресс-службы АО «ТНК Казхром». urk2   urk3 Между тем, отца троих детей Асылбека БАЙЛИЕВА сегодня утром положили в больницу. У мужчины после стресса резко поднялось давление, и появились проблемы с сердцем.