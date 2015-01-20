Четверых местных жителей задержали во время очередной попытки совершения преступления. В поселке Карахобда Алгинского района скотокрады прямо с сарая одного из жителей поселка собирались угнать коров и овец. На месте преступления их «застукали» оперативники криминальной полиции и местный участковый инспектор. Уже в ходе допроса они признались в совершении еще 6 краж скота. Сразу после этого случая в руки полицейских попались еще два подростка 16 и 18 лет. Молодые люди тоже занимались скотокрадством. Их оперативники также застали с вещественным доказательством на руках. - 13 января около 11 часов дня в дежурную часть Каргалинского РОВД обратился 66-летний житель поселка. Он рассказал, что ночью из животноводческого комплекса, расположенного на окраине села, у него украли 4 овцы. Ущерб составил 100 тысяч тенге. Оперативники задержали подозреваемых - 16- и 18-летних жителей поселка. У молодых людей изъяли шкуры похищенных овец. Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража», - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области.