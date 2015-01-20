Сотрудники криминальной полиции Актюбинской области разоблачили преступную группу, которая длительное время занималась кражей скота, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД области. jivotnie Четверых местных жителей задержали во время очередной попытки совершения преступления. В поселке Карахобда Алгинского района скотокрады прямо с сарая одного из жителей поселка собирались угнать коров и овец. На месте преступления их «застукали» оперативники криминальной полиции и местный участковый инспектор. Уже в ходе допроса они признались в совершении еще 6 краж скота. Сразу после этого случая в руки полицейских попались еще два подростка 16 и 18 лет. Молодые люди тоже занимались скотокрадством. Их оперативники также застали с вещественным доказательством на руках. - 13 января около 11 часов дня в дежурную часть Каргалинского РОВД обратился 66-летний житель поселка. Он рассказал, что ночью из животноводческого комплекса, расположенного на окраине села, у него украли 4 овцы. Ущерб составил 100 тысяч  тенге. Оперативники задержали подозреваемых - 16- и 18-летних жителей поселка. У молодых людей изъяли шкуры похищенных овец. Подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража», - рассказали в пресс-службе ДВД Актюбинской области. jivotnie2