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Социум

В Актобе по факту смерти роженицы возбудили уголовное дело

28-летняя женщина умерла от сепсиса на третий день после родов в областной больнице Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" – Комиссия министерства здравоохранения закончила свою работу. По заявлению супруга умершей возбуждено уголовное дело. Поэтому выводы комиссии мы разглашать не можем. Ребенок до сих пор в больнице, состояние у него получше, - сообщила замруководителя облздрава Светлана ЕСЕНАМАНОВА. Ранее она рассказывала, что течение родов у женщины было осложненное. Роды вел опытный врач, заведующий отделением «Мать и дитя». Женщина во время
gorod
В Актобе по факту смерти роженицы возбудили уголовное дело
28-летняя женщина умерла от сепсиса на третий день после родов в областной больнице Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" – Комиссия министерства здравоохранения закончила свою работу. По заявлению супруга умершей возбуждено уголовное дело. Поэтому выводы комиссии мы разглашать не можем. Ребенок до сих пор в больнице, состояние у него получше, - сообщила замруководителя облздрава Светлана ЕСЕНАМАНОВА. Ранее она рассказывала, что течение родов у женщины было осложненное. Роды вел опытный врач, заведующий отделением «Мать и дитя». Женщина во время беременности наблюдалась в частной клинике, состояние здоровья у врачей опасений не вызывало. После произошедшего отстранили от работы замглавврача по родовспоможению областной больницы и заведующего отделением «Мать и дитя». Напомним, 29 января в областной больнице умерла 28-летняя роженица. Женщина скончалась на третий день после родов. Ребенок был в тяжелом состоянии, находился в реанимационном отделении. Азамат АКЫЛ
умерла роженица

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