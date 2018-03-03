В Актобе по факту смерти роженицы возбудили уголовное дело

28-летняя женщина умерла от сепсиса на третий день после родов в областной больнице Актобе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" – Комиссия министерства здравоохранения закончила свою работу. По заявлению супруга умершей возбуждено уголовное дело. Поэтому выводы комиссии мы разглашать не можем. Ребенок до сих пор в больнице, состояние у него получше, - сообщила замруководителя облздрава Светлана ЕСЕНАМАНОВА. Ранее она рассказывала, что течение родов у женщины было осложненное. Роды вел опытный врач, заведующий отделением «Мать и дитя». Женщина во время