В Актобе самый высокий показатель изношенности инженерных сетей - Бердыбек Сапарбаев

На отчетной встрече акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева с населением от жительницы Актобе по имени Анара прозвучал вопрос: "Комуслуги дорожают. Что делается для простого народа?". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Тариф делается для того, чтобы жителей своевременно и качественно обеспечить коммунальными услугами, - ответил аким. - Вы хорошо знаете изношенность наших всех коммунальных систем, начиная от водопровода и теплопровода. Самый высокий процент изношенности у нас в Актобе. Минимально 40, максимально 60. Туда вкладываются средства не только за счет тарифов, но за счет вложе