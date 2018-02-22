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Социум

В Актобе самый высокий показатель изношенности инженерных сетей - Бердыбек Сапарбаев

На отчетной встрече акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева с населением от жительницы Актобе по имени Анара прозвучал вопрос: "Комуслуги дорожают. Что делается для простого народа?". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Тариф делается для того, чтобы жителей своевременно и качественно обеспечить коммунальными услугами, - ответил аким. - Вы хорошо знаете изношенность наших всех коммунальных систем, начиная от водопровода и теплопровода. Самый высокий процент изношенности у нас в Актобе. Минимально 40, максимально 60. Туда вкладываются средства не только за счет тарифов, но за счет вложе
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В Актобе самый высокий показатель изношенности инженерных сетей - Бердыбек Сапарбаев
На отчетной встрече акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева с населением от жительницы Актобе по имени Анара прозвучал вопрос: "Комуслуги дорожают. Что делается для простого народа?".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - Тариф делается для того, чтобы жителей своевременно и качественно обеспечить коммунальными услугами, - ответил аким. - Вы хорошо знаете изношенность наших всех коммунальных систем, начиная от водопровода и теплопровода. Самый высокий процент изношенности у нас в Актобе. Минимально 40, максимально 60. Туда вкладываются средства не только за счет тарифов, но за счет вложения каждого хозяина коммунальной структуры. Мы же понимаем и не допускаем необоснованного роста тарифов. Компания «Автопарк» постоянно поднимает вопрос о повышении тарифа на проезд. Мы не даем. Проводятся общественные слушания, депутаты заслушивают. Потом уже с учетом их вложений, повышения качества коммунальных услуг дается разрешение на повышение тарифов, - объяснил аким. Следует отметить, что в Актюбинской области с января поднялись тарифы на все виды коммунальных услуг. Тепло подорожало на 10%, электроэнергия на 13,5%, газ на 8%, на холодную воду на 3 %, водоотведение (канализацию) - на 7,3 %. Азамат АКЫЛ
отчет акима

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