Авария произошла сегодня, 5 октября, на перекрестке дорог в поселок Акшат и дорог Западная Европа-Западный Китай. Школьный автобус марки «ПАЗ» столкнулся с легковой машиной. От удара автобус упал на бок. Между тем, в управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что жертв нет, тяжелые травмы, к счастью, тоже никто не получил. 19 человек, в том числе и дети, доставлены в городские больницы. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.