Замначальника 3-го управления ДКНБ подполковник Асланбек Тахауиев и прапорщик этой же спецслужбы Каримбай Дабылов в августе 2016 года обратились к бухгалтеру Бибигуль. Они попросили ее найти ТОО, чтобы частями обналичить 200 млн тенге, утверждает обвинение. Деньги были на счету ТОО «Атyrau serviсe.kz». Бухгалтер через знакомого вышла на посредника, который предложил обналичить 200 млн за 4% от суммы. Стороны договорились. В итоге обналичили 15 млн тенге. Из этой суммы 1 млн 696 тысяч тенге удержал банк. 13 млн 820 тысяч тенге получил Дабылов. Затем сотрудники КНБ стали требовать, чтобы банковскую комиссию им вернула бухгалтер и представитель фирмы. Представитель фирмы отдал им 400 тысяч, бухгалтер – 600 тысяч. Чтобы набрать сумму, женщина взяла кредит под залог земельного участка. Через время чекисты снова попросили бухгалтера, чтобы она нашла фирму для обналичивания денег. Бухгалтер отказалась, но ей пообещали долю, пишут в обвинительном акте. Боясь потерять заложенный земельный участок, женщина согласилась. Но в этот раз сотрудникам КНБ не повезло с посредником. Согласившиеся на сделку предприниматели обналиченные миллионы чекистам не отдали, а оставили себе. Дабылов и Тахауиев потребовали у Бибигуль 15 миллионов, которые забрали посредники. Женщина отказалась. КНБшники стали угрожать бухгалтеру и ее мужу, что вызовут российских «воров в законе» для расправы, считает следствие. Также чекисты встречались и с посредником, забравшим обналиченные средства, требовали у него деньги. Женщина написала заявление в полицию. С 10 июня Дабылов и Тахауиев в следственном изоляторе. 23 октября в спецсуде в Актобе начались разбирательства по этому делу. Дабылов и Тахауиев настаивали, что в деле много грубых нарушений, в том числе нарушались их права на защиту. Вину в преступлении оба сотрудника КНБ не признали. Тахауиев утверждал, что 15 миллионов - это сумма долга, который его знакомому должен партнёр, не выполнивший договорные обязательства. Дабылов объяснял, что также деньги с бухгалтера и других людей не вымогал. Оба подсудимых утверждали,что их оговорили. 21 декабря в специализированном суде по уголовным делам в Актобе огласили приговор. За вымогательство и превышение власти Асланбека Тахауиева приговорили к 10 годам лишения свободы, Каримбая Дабылова за вымогательство - к 8 годам заключения. У обоих конфисковали имущество.