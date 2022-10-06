Наезд произошёл пятого октября на улице Иманова. Водитель Geely Coolray наехал на несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия. Подростка госпитализировали, после оказания первой медицинской помощи его отпустили домой. Подозреваемого задержали на трассе Актобе - Оренбург. Мужчина пояснил, что отвлёкся и не заметил пешехода. Растерявшись после наезда, он уехал с места происшествия.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.