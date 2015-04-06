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Социум

В Актобе водители станции скорой помощи недовольны сокращением зарплат

Они жалуются, что им сократили часы, а вместе с ними и деньги, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Раньше водители «103» сутки работали, трое отдыхали. Сейчас их перевели на другой график: днем работают по 9 часов, ночное дежурство - 15 часов. Это, говорят сотрудники станции, сказалось и на зарплате. - Получаем в среднем около 60 тысяч, не больше, - рассказывает водитель станции скорой помощи г. Актобе Серик ДЖУМАБАЕВ. - Вот когда праздники, правда, добавляются праздничные и всё. А так, как санитары получаем. У нас нагрузка большая. Бригад не хватает. Всего 24-25 бригад, а для нашего н
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В Актобе водители станции скорой помощи недовольны сокращением зарплат
Они жалуются, что им сократили часы, а вместе с ними и деньги, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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 Раньше водители «103» сутки работали, трое отдыхали. Сейчас их перевели на другой график: днем работают по 9 часов, ночное дежурство - 15 часов. Это, говорят сотрудники станции, сказалось и на зарплате. - Получаем в среднем около 60 тысяч, не больше, - рассказывает водитель станции скорой помощи г. Актобе Серик ДЖУМАБАЕВ. - Вот когда праздники, правда, добавляются праздничные и всё. А так, как санитары получаем. У нас нагрузка большая. Бригад не хватает. Всего 24-25 бригад, а для нашего населения положено 40-50 бригад. Врачи устают, вызовов много. Водители требуют вернуть прежний график работы. Но главврач станции «103» утверждает, что работать, как раньше, они уже не будут. По его словам, сутки находится за рулем - это вредно, но самое главное, незаконно. Согласно трудовому кодексу, водители имеют право находиться на работе не больше 12 часов в сутки. Именно поэтому их и перевели на новый график. - Перевел на 9 часов, на 15 часов, - говорит главный врач станции скорой помощи г. Актобе Тулеу САПАРОВ. - Раньше люди работали почти на ставке 75. Хотя, согласно постановлению, я не имею права. Потому что условия труда очень опасные. Мы вот двух водителей потеряли на производстве от сердечного приступа. Понимаете?! Это же нагрузка. И вообще, считает главврач, водители должны радоваться уже тому, что у них есть работа. Оказывается, станция скорой помощи была и вовсе на грани банкротства и имела кредиторскую задолженность - 35 миллионов тенге. Но после того, как водителям сократили часы, долг был погашен. Тем не менее, начальник «103» пообещал, что донесет пожелания своих сотрудников до высшего руководства.
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