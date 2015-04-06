В Актобе водители станции скорой помощи недовольны сокращением зарплат

Они жалуются, что им сократили часы, а вместе с ними и деньги, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Раньше водители «103» сутки работали, трое отдыхали. Сейчас их перевели на другой график: днем работают по 9 часов, ночное дежурство - 15 часов. Это, говорят сотрудники станции, сказалось и на зарплате. - Получаем в среднем около 60 тысяч, не больше, - рассказывает водитель станции скорой помощи г. Актобе Серик ДЖУМАБАЕВ. - Вот когда праздники, правда, добавляются праздничные и всё. А так, как санитары получаем. У нас нагрузка большая. Бригад не хватает. Всего 24-25 бригад, а для нашего н