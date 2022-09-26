Огромные очереди на казахстано-российской границе - автопереходах «Жайсан» и «Алимбет» наблюдаются с 22 сентября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Что происходит на казахстанско-российской границе в ЗКО 25 сентября Фото из архива "МГ" Многие переходят границу пешком и пересаживаются на такси, чтобы добраться до Актобе. Жители в соцсети отмечают, что водители сразу подняли цены. За поездку с Жайсана до города, а это 107 километров, таксисты берут от одной до трёх тысяч рублей (8 - 25 тысяч тенге). При этом до 22 сентября можно было доехать за пять тысяч тенге. Выросла цена и за аренду квартир. Месячная оплата за съём жилья в новом районе Батыс доходит до 250 тысяч тенге, в Нур сити за городом предлагают уже за 280 тысяч тенге. На границе многочасовая очередь из-за потока машин. 26 сентября водители сообщили, что она растянулась на 14 километров. В департаменте полиции Актюбинской области утром 26 сентября сообщили: с 21 по 25 сентября в Актобе в хостелах и гостиницах временно зарегистрировали в Актобе 1 228 прибывших. Сколько всего заехало из России, не сообщают. Часть приезжих направляются в Алматы, Астану, есть выезжающие в Узбекистан и Кыргызстан. Для обмена информацией и помощи приезжим из РФ созданы telegram- чаты, в них сведения об аренде жилья, местах отдыха, общественного питания, службе такси и прочее. Есть чат и для врачей - россиянам с высшим медицинским образованием предлагают работу в разных городах Казахстана. Требуются гинекологи, дерматологи, стоматологи, офтальмологи и другие специалисты. Вакансии есть в Атырау, Аксае, Туркестане и Павлодаре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП