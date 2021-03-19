В Актобе задержали особо опасную ОПГ: КНБ и МВД провели спецоперацию

Комитет национальной безопасности совместно с МВД провел в Актобе спецоперацию по поимке особо опасной транснациональной организованной преступной группы, сообщается на сайте КНБ. - 11 февраля Комитетом национальной безопасности совместно с МВД с привлечением Службы специального назначения "А" в Актобе проведена спецоперация по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы, - отметили в КНБ. Правоохранители установили, что в октябре-ноябре 2020 года злоумышленники заманили в Актобе предпринимателей из Беларуси и Казахстана, где через психологическое и