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Происшествия

В Актобе задержали особо опасную ОПГ: КНБ и МВД провели спецоперацию

Комитет национальной безопасности совместно с МВД провел в Актобе спецоперацию по поимке особо опасной транснациональной организованной преступной группы, сообщается на сайте КНБ. - 11 февраля Комитетом национальной безопасности совместно с МВД с привлечением Службы специального назначения "А" в Актобе проведена спецоперация по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы, - отметили в КНБ. Правоохранители установили, что в октябре-ноябре 2020 года злоумышленники заманили в Актобе предпринимателей из Беларуси и Казахстана, где через психологическое и
Кристина Кобина
В Актобе задержали особо опасную ОПГ: КНБ и МВД провели спецоперацию
Комитет национальной безопасности совместно с МВД провел в Актобе спецоперацию по поимке особо опасной транснациональной организованной преступной группы, сообщается на сайте КНБ.
В Актобе задержали особо опасную ОПГ: КНБ и МВД провели спецоперацию
В Актобе задержали особо опасную ОПГ: КНБ и МВД провели спецоперацию
- 11 февраля Комитетом национальной безопасности совместно с МВД с привлечением Службы специального назначения "А" в Актобе проведена спецоперация по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы, - отметили в КНБ. Правоохранители установили, что в октябре-ноябре 2020 года злоумышленники заманили в Актобе предпринимателей из Беларуси и Казахстана, где через психологическое и физическое давление завладели деньгами бизнесменов на сумму 87 миллионов тенге. В феврале 2021 года подозреваемые пригласили в Актобе бизнесмена из Москвы - руководителя крупной инвестиционной компании, с которого планировали заполучить до 500 тысяч долларов. - Задержаны лидер группировки - гражданин Казахстана и четыре активных участника - граждане Российской Федерации. В ходе обысков обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, электрошокеры, маски, банковские карты, сотовые телефоны и другие орудия и средства совершения преступлений. Членам транснациональной ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - добавили в КНБ. Другие подробности изложены в ролике Комитета нацбезопасности.

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ОПГ спецоперация

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