В Актобе задержали женщин, которые рассказывали об отказе от тенге и введении новой валюты

В Актюбинской области расследуется дело в отношении двух женщин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. По сообщению пресс-службы ДВД, в производстве следственного отделения Саздинского ОП УВД г. Актобе расследуется несколько уголовных дел в отношении 28-летней Самал Утаровой, уроженки Актюбинской области и 31-летней Кымбат НУРКЕНОВОЙ, уроженки Иртышского района Павлодарской области. По данным следствия, они заранее спланировав свои преступные действия, совершили ряд мошенничеств на территории г.Актобе. - Они под видом социальных работник