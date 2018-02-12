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Происшествия Социум

В Актобе задержали женщин, которые рассказывали об отказе от тенге и введении новой валюты

В Актюбинской области расследуется дело в отношении двух женщин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. По сообщению пресс-службы ДВД, в производстве следственного отделения Саздинского ОП УВД г. Актобе расследуется несколько уголовных дел в отношении 28-летней Самал Утаровой, уроженки Актюбинской области и 31-летней Кымбат НУРКЕНОВОЙ, уроженки Иртышского района Павлодарской области. По данным следствия, они заранее спланировав свои преступные действия, совершили ряд мошенничеств на территории г.Актобе. - Они под видом социальных работник
gorod
В Актобе задержали женщин, которые рассказывали об отказе от тенге и введении новой валюты
В Актюбинской области расследуется дело в отношении двух женщин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.
По сообщению пресс-службы ДВД, в производстве следственного отделения Саздинского ОП УВД г. Актобе расследуется несколько уголовных дел в отношении 28-летней Самал Утаровой, уроженки Актюбинской области и 31-летней Кымбат НУРКЕНОВОЙ, уроженки Иртышского района Павлодарской области. По данным следствия, они заранее спланировав свои преступные действия, совершили ряд мошенничеств на территории г.Актобе. - Они под видом социальных работников, входя в доверие в основном одиноких лиц преклонного возраста, вводили их в заблуждение о том, что денежная единица «тенге» в скором времени выходит из оборота и государство обменивает их на новый вид валюты, для этого необходимо зарегистрировать каждую купюру и упаковать в конверт, впоследствии упакованный конверт с деньгами обменивали на заранее заготовленный конверт с обычной бумагой, - сообщили в пресс-службе ведомства. Всех пострадавших от мошеннических действий со стороны указанных лиц просим обращаться в дежурную часть Саздинского ОП УВД г.Актобе или по телефонам 102, 23-40-21, 23-12-47.

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