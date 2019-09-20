Айтимбетова Жибек Купесбаевна 17.01.1956 года рождения. Приметы: рост 150-155 см, худощавого телосложения, смуглая, глаза карие, волосы черные с проседью. Была одета: халат красного цвета, свитер зеленого цвета, сланцы синего цвета.

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 10 сентября в 19.30 из дома в КХ «Турабай», расположенное в 30 км от п. Карауылкелди, ушла и не вернулась Айтимбетова Жибек Купесбаевна,которая живет в этом же доме. - По розыску без вести пропавшей Айтимбетовой Ж.К. ориентирован личный состав ОП Байганинского района, общественность, информация о розыске направлена по каналам социальных сетей в общественные группы Байганинского района. Всего в прочёсывании территории были задействованы 223 человека и 15 автомашин. В местах труднодоступных использовался беспилотный летательный аппарат «ДРОН». Отработаны и ориентированы все крестьянские хозяйства, расположенные поблизости с КХ «Турабай», - рассказали в пресс-службе департамент полиции, добавив, что была прочёсана местность в радиусе 25-30 км в районе крестьянского хозяйства. Также в крупные города Казахстана и приграничные области РФ были направлены розыскные задания на отработку медицинских учреждении на предмет доставления, обращения гражданки Айтимбетовой, либо женщины, которая в силу состояния своего здоровья не может сообщить о себе сведений. - Если кто-либо располагает информацией просим сообщить по телефонам: 102, 8 (7132) 936-100, 8(7132) 936-118 или 8771 546 66 66, - добавили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.