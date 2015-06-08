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Происшествия Социум

В Актюбинской области гибнет домашний скот

Уже в двух районах Актюбинской области зарегистрированы случаи гибели домашних животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ранее сообщалось, что в Иргизском районе погибли больше 20 голов скотины - это телята, коровы и лошади. Сегодня заметистель руководителя управления сельского хозяйства озвучил новые данные. Так, по его словам, в Айтекебийском районе в ТОО «Кумкудук» с начала мая погибло 12 голов коров и лошадей. В том же районе в крестьянском хозяйстве «Шынгыс» неизвестная болезнь скосила 4 лошадей. Крестьяне Иргизского района потеряли 18 телят, 2 головы КРС и 3 лошади. Сейчас в
gorod
В Актюбинской области гибнет домашний скот
Уже в двух районах Актюбинской области зарегистрированы случаи гибели домашних животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
aktobe9658
aktobe9658
 Ранее сообщалось, что в Иргизском районе погибли больше 20 голов скотины - это телята, коровы и лошади. Сегодня заметистель руководителя управления сельского хозяйства озвучил новые данные. Так, по его словам, в Айтекебийском районе в ТОО «Кумкудук» с начала мая погибло 12 голов коров и лошадей. В том же районе в крестьянском хозяйстве «Шынгыс» неизвестная болезнь скосила 4 лошадей. Крестьяне Иргизского района потеряли 18 телят, 2 головы КРС и 3 лошади. Сейчас в этих районах ведется массовая вакцинация скотины от пастереллеза. Чиновники ждут результатов лабораторных исследований. Вероятно, пострадавшим крестьянам выплатят компенсацию. - Если болезнь относится к тем болезням, из-за которых возмещается ущерб, тогда он будет возмещен. Пастреллез есть в этом списке, - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя управления сельского хозяйства Актюбинской области Кусайын САРСЕМБАЙ.
пастереллез

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