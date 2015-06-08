В Актюбинской области гибнет домашний скот

Уже в двух районах Актюбинской области зарегистрированы случаи гибели домашних животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ранее сообщалось, что в Иргизском районе погибли больше 20 голов скотины - это телята, коровы и лошади. Сегодня заметистель руководителя управления сельского хозяйства озвучил новые данные. Так, по его словам, в Айтекебийском районе в ТОО «Кумкудук» с начала мая погибло 12 голов коров и лошадей. В том же районе в крестьянском хозяйстве «Шынгыс» неизвестная болезнь скосила 4 лошадей. Крестьяне Иргизского района потеряли 18 телят, 2 головы КРС и 3 лошади. Сейчас в