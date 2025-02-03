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Происшествия Социум

В Актюбинской области госслужащего и депутата подозревают в афере на 672 млн тенге

По данным следствия, они приобрели 70-квартирное общежитие, выдав его за жилой дом.
Жулдызхан Хасангалиева
В Актюбинской области госслужащего и депутата подозревают в афере на 672 млн тенге

Антикоррупционная служба Актюбинской области завершила расследование в отношении главы отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата. Их подозревают в хищении 672 млн тенге. По данным следствия, они приобрели 70-квартирное общежитие, выдав его за жилой дом для социально уязвимых граждан.

Суд отправил подозреваемых под стражу и под домашний арест. Также арестовали их имущество и счета на сумму более 640 млн тенге. В рамках расследования добровольно частично погашен материальный ущерб в сумме 359 млн тенге. Остальные детали расследования не раскрываются.

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