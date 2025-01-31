Суд в Атырау пересмотрел приговор бывшему гендиректору АНПЗ

Атырауский областной суд пересмотрел приговор суда №2 города Атырау в отношении бывшего генерального директора ТОО «АНПЗ».

Его признали виновным в халатности, то есть в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Однако суд первой инстанции освободил его от уголовной ответственности из-за истечения срока давности.

Дело поступило в апелляционную коллегию по жалобам адвокатов, защитника, представителя гражданского ответчика и по ходатайству прокурора. После изучения материалов коллегия решила, что срок давности не истек. В итоге суд изменил приговор и назначил экс-директору штраф в размере 6,9 млн тенге (2 000 МРП за 2023 год). В остальной части приговор оставили без изменений.

Напомним, в ноябре 2024 года в суде №2 Атырау было рассмотрено уголовное дело в отношении экс-генерального директора ТОО «АНПЗ» Мурата Досмуратова, обвиняемого в ненадлежащем исполнении своих полномочий. Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2023 годы Досмуратов необоснованно выделил 2 млрд тенге на ремонт технологического оборудования, несмотря на действующий гарантийный срок от поставщика. Эти средства были направлены на заключение дополнительных контрактов, включая ремонт теплообменника.

Ранее департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Основанием послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства и реализации товара на рынке переработки нефти.