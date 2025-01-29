Против Атырауского НПЗ начато расследование

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Основанием послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства и реализации товара на рынке переработки нефти.

– Департамент выявил признаки злоупотребления доминирующим положением. Завод установил и поддерживал монопольно высокие цены на переработку нефти, с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 годы, - сообщили в антимонопольном органе.

В ведомстве также отметили, что факт установления монопольно высокой цены выявляется в процессе расследования возможных нарушений законодательства Казахстана в сфере защиты конкуренции.