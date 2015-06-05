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Происшествия

В Актюбинской области обнаружены мертвые зайцы

Иллюстративное фото с сайта www.priroda.su В Иргизских степях Актюбинской области вслед за сайгаками и крупным рогатым скотом теперь гибнут и зайцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мертвых животных нашли близ сел Тельман и Жайсанбай. Пока, по данным чиновников, найдены 20 мертвых зайцев. Сейчас в районе начались работы по массовой вакцинации домашней скотины от пастереллеза. По последним данным, в районе в течение последней недели погибло 22 домашних животных. Это - 7 лошадей и 16 телят. Как рассказал аким Иргизского района Мейрхан ДУАНБЕКОВ, в настоящее время крестьяне меняют прив
gorod
В Актюбинской области обнаружены мертвые зайцы
Иллюстративное фото с сайта www.priroda.su
Иллюстративное фото с сайта www.priroda.su
 Иллюстративное фото с сайта www.priroda.su В Иргизских степях Актюбинской области вслед за сайгаками и крупным рогатым скотом теперь гибнут и зайцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мертвых животных нашли близ сел Тельман и Жайсанбай. Пока, по данным чиновников, найдены 20 мертвых зайцев. Сейчас в районе начались работы по массовой вакцинации домашней скотины от пастереллеза. По последним данным, в районе в течение последней недели погибло 22 домашних животных. Это - 7 лошадей и 16 телят. Как рассказал аким Иргизского района Мейрхан ДУАНБЕКОВ, в настоящее время крестьяне меняют привычные пастбища и отгоняют скот на другие выпасы.
животные степь пастереллез

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