В Актюбинской области обнаружены мертвые зайцы

Иллюстративное фото с сайта www.priroda.su В Иргизских степях Актюбинской области вслед за сайгаками и крупным рогатым скотом теперь гибнут и зайцы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мертвых животных нашли близ сел Тельман и Жайсанбай. Пока, по данным чиновников, найдены 20 мертвых зайцев. Сейчас в районе начались работы по массовой вакцинации домашней скотины от пастереллеза. По последним данным, в районе в течение последней недели погибло 22 домашних животных. Это - 7 лошадей и 16 телят. Как рассказал аким Иргизского района Мейрхан ДУАНБЕКОВ, в настоящее время крестьяне меняют прив