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Социум

В Актюбинской области объявлен карантин из-за вспышки бруцеллеза среди КРС

В двух селах Уилского района Актюбинской области объявлен карантин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители поселков Каратал и Саралжин в Актюбинской области массово пускают под нож коров и телят. У животных нашли бруцеллез. Из-за опасной инфекции в этих селах объявлен карантин. В Каратале забили уже больше 80 голов скота. В соседнем Саражине порядка 30. Сельчане в панике. Некоторые потеряли почти все, что имели. А сумма компенсации за больных животных не покрывает расходы, жалуются жители аулов. - Нам всего 30 процентов от стоимости коровы выплачи
gorod
В Актюбинской области объявлен карантин из-за вспышки бруцеллеза среди КРС
В двух селах Уилского района Актюбинской области объявлен карантин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители поселков Каратал и Саралжин в Актюбинской области массово пускают под нож коров и телят. У животных нашли бруцеллез. Из-за опасной инфекции в этих селах объявлен карантин. В Каратале забили уже больше 80 голов скота. В соседнем Саражине порядка 30. Сельчане в панике. Некоторые потеряли почти все, что имели. А сумма компенсации за больных животных не покрывает расходы, жалуются жители аулов. - Нам всего 30 процентов от стоимости коровы выплачивают. Это гроши! - возмущается житель села Каратал Жуагашты ЖУНЫСОВ. – За эти копейки только теленка можно купить. А как нам дальше жить? Скотина - это наш единственный источник дохода. На мясо тоже не продашь. Всего по 600-800 тенге заплатят коммерсанты и все. Люди просят помощи. Требуют остановить распространение инфекции. Иначе, говорят, им грозит разорение. Чиновники же считают, что в данном случае спасет только массовый забой животных. - В этом году для выплаты компенсации для Уилского района выделено 10 миллионов тенге, - рассказывает аким Уилского района Булбул КУЗЕМБАЕВА. – Но компенсация положена не всем. Ее выплачивают только в том случае, если лабораторно подтверждается, что мясо вредное. А если мясо можно употреблять в пищу, мы его отдаем обратно хозяину. Он сам дальше решает, продать его или оставить. Но сельчане говорят, что зимой продавать мясо нецелесообразно. Корова еще не паслась и поэтому худая. Можно выручить лишь гроши, а купить на эти деньги другую скотину практически невозможно. Между тем, руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской области заявил, что карантина нет и в Уилском районе ввели лишь ограничение. Рената ГАРДИЕВА
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