В Актюбинской области объявлен карантин из-за вспышки бруцеллеза среди КРС

В двух селах Уилского района Актюбинской области объявлен карантин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Жители поселков Каратал и Саралжин в Актюбинской области массово пускают под нож коров и телят. У животных нашли бруцеллез. Из-за опасной инфекции в этих селах объявлен карантин. В Каратале забили уже больше 80 голов скота. В соседнем Саражине порядка 30. Сельчане в панике. Некоторые потеряли почти все, что имели. А сумма компенсации за больных животных не покрывает расходы, жалуются жители аулов. - Нам всего 30 процентов от стоимости коровы выплачи