Иллюстративное фото из архива "МГ"Руководитель управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Айбек Кайыр сообщил, что с 1 марта прекратится действие предельной цены на сжиженный газ для заправки машин, который сейчас составляет 54 тенге за литр. - Поставкой сжиженного газа занимаются «СНПС-Актобемунайга» и «Казахойл Актобе», - рассказал он. – В области 9 газосетевых организаций и более 180 газозаправочных станций. В марте в область должны поставить 12924 тонн сжиженного нефтяного газа, из них: 9720 тонн социального, это 75% и 3204 тонны коммерческого газа, что составляет 25%. Доля социального газа теперь постепенно будет снижаться, начиная с 5% в месяц, и до конца года этот показатель дойдет до 100% , то есть социального газа не будет. На вопрос журналистов, какой будет цена на сжиженный газ, Айбек Кайыр ответил, что цену установит рынок, но дефицита не ожидается,. По словам председателя Ассоциация поставщиков сжиженного газа Алтынай Мухановой, к июню доля социального газа может уменьшиться до 50%, а цена достигнуть 60 тенге. - По электронной площадке газ дорогой, но в сравнении с бензином он все равно дешевле, - сказала она. - В Уральске газ стоит 73 тенге, в Мангыстау 70, у нас дешевле. Социальный газ для заправки, как выяснилось, использовали и актюбинские предприятия общественного транспорта. На вопрос: скажется ли повышение цены на газ на цене проезда, - сейчас он составляет 80 тенге, руководитель управления энергетики и ЖКХ Айбек Кайыр, ответил, что повышение тарифа на проезд не ожидается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.