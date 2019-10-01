Фото из архива "МГ" Областная прокуратура для этого привлекла даже силы «Казкосмоса». Всего в государственную собственность удалось вернуть участки кадастровой стоимостью более 630 млн тенге. В основном это земли, полученные для коммерческих целей, больше всего их вернули в Актобе. В районах возвращают государству земли сельскохозяйственного назначения. Все участки, находившиеся в собственности, реализуют желающим через аукцион, и владельцам компенсируют кадастровую стоимость участков. - Земли эти получили до 2010 года, - сообщил старший помощник прокурора области Манарбек Рашбаев. - Больше всего неиспользованных земель установили в Актобе, 355 участков, площадь их около 89 тысяч га. В основном их брали для коммерческих целей. Управление по охране земель высылало владельцам предписания, давало год на устранение нарушения. Часть землепользователей начали участки осваивать, у остальных их изъяли в принудительном порядке. Всего в ходе проверки вовлечено в оборот 233 участка, 115 участков возвращены в госсобственность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.