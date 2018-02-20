В Актюбинской области у домашних животных выявили бешенство

Бешенство обнаружили у кошки и собаки в селе Курылыс Иргизского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В связи с этим по улицам Бимуратова и Сарсенбаева акимат установил ограничения. Такое решение приняла аким Кызылжарского сельского округа Ардак Избасарова на основании представления главного ветеринарного инспектора Иргизкой инспекции ветконтроля. Как стало известно, бешенство выявили у домашней кошки и собаки. Сейчас выявляют всех, кто был с ними в контакте. Азамат АКЫЛ