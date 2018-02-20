Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Актюбинской области у домашних животных выявили бешенство

Бешенство обнаружили у кошки и собаки в селе Курылыс Иргизского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В связи с этим по улицам Бимуратова и Сарсенбаева акимат установил ограничения. Такое решение приняла аким Кызылжарского сельского округа Ардак Избасарова на основании представления главного ветеринарного инспектора Иргизкой инспекции ветконтроля. Как стало известно, бешенство выявили у домашней кошки и собаки. Сейчас выявляют всех, кто был с ними в контакте. Азамат АКЫЛ
gorod
В Актюбинской области у домашних животных выявили бешенство
Бешенство обнаружили у кошки и собаки в селе Курылыс Иргизского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В связи с этим по улицам Бимуратова и Сарсенбаева акимат установил ограничения. Такое решение приняла аким Кызылжарского сельского округа Ардак Избасарова на основании представления главного ветеринарного инспектора Иргизкой инспекции ветконтроля. Как стало известно, бешенство выявили у домашней кошки и собаки. Сейчас выявляют всех, кто был с ними в контакте. Азамат АКЫЛ
бешенство Домашние животные

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article