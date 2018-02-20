В Актюбинской области взбесилась кошка сельского врача

13 января в Иргизском районе в поселке Курылыс в доме сельского врача кошка напала на мужчину - брата хозяина дома, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Ветеринары заподозрили, что у нее бешенство, закрыли в ветпункте. Через день кошка пала. В ветеринарной лаборатории у нее подтвердили бешенство. Аким сельского округа Ардак Избасарова на двух улицах поселка Курылыс - Сарсенбаева и Бимуратова установила ограничения. - В поселке срочно привили домашний скот, кошек, собак. Специалисты обработали хозяйственные помещения, - сообщили в районном акимате Иргиз