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Происшествия Социум

В Актюбинской области взбесилась кошка сельского врача

13 января в Иргизском районе в поселке Курылыс в доме сельского врача кошка напала на мужчину - брата хозяина дома, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Ветеринары заподозрили, что у нее бешенство, закрыли в ветпункте. Через день кошка пала. В ветеринарной лаборатории у нее подтвердили бешенство. Аким сельского округа Ардак Избасарова на двух улицах поселка Курылыс - Сарсенбаева и Бимуратова установила ограничения. - В поселке срочно привили домашний скот, кошек, собак. Специалисты обработали хозяйственные помещения, - сообщили в районном акимате Иргиз
gorod
В Актюбинской области взбесилась кошка сельского врача
13 января в Иргизском районе в поселке Курылыс в доме сельского врача кошка напала на мужчину - брата хозяина дома, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" Ветеринары заподозрили, что у нее бешенство, закрыли в ветпункте. Через день кошка пала. В ветеринарной лаборатории у нее подтвердили бешенство. Аким сельского округа Ардак Избасарова на двух улицах поселка Курылыс - Сарсенбаева и Бимуратова установила ограничения. - В поселке срочно привили домашний скот, кошек, собак. Специалисты обработали хозяйственные помещения, - сообщили в районном акимате Иргиза. Пострадавший мужчина получает прививки от бешенства. Азамат АКЫЛ
Актюбинская область

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