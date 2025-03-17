В Актюбинскую область пришла большая вода

По информации телеканала КТК, людей переправляют на моторных лодках. Непростая обстановка сейчас и близ самого Актобе. В жилых массивах талыми водами топит дворы и улицы. По этой причине учащихся даже оставили дома: у них просто нет возможности добраться до школ. Между тем на реках уже тронулся лед. А значит, паводки будут усиливаться.



Первыми приход большой воды в Актюбинской области ощутили жители села Уил. Уже третий день в райцентр можно попасть только на лодках. Плавательные средства здесь появились после того, как талыми водами размыло временную переправу. Теперь автосообщение с населенным пунктом приостановлено. По данным департамента по ЧС, сейчас курсируют три моторные лодки.

Людей сопровождают сами спасатели. Несмотря на непростую ситуацию, сельчане не сидят дома и активно передвигаются туда-обратно. Сегодня же выяснилось, что в Уилском районе из-за талых вод еще три аула оказались отрезаны от внешнего мира. Это села Коптогай, Караой, Сарыбие.

Большая вода оставила без проезда и жителей населенного пункта Канай Кобдинского района. Здесь из-за интенсивного таяния снега вышла из берегов река Туманшы и размыла 6 метров дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что на 40 см за сутки поднялся уровень реки Урал.



