Заместитель главы департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов сообщил о розыске пропавшего ребёнка. 14-летний Касейин Мурал вышел из дома в посёлке Кокдала 11 сентября около 14 часов. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмные. Был одет в свитер светло серого цвета, шорты чёрного цвета, кроссовки красного цвета. Просьба ко всем, кто владеет информацией о разыскиваемом, сообщить нам по телефонам: 8 (701) 375-92-91 или 102. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.