В Алматы ко Дню Республики открыли новую врачебную амбулаторию

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил открытую в преддверии Дня Республики новую современную семейно-врачебную амбулаторию (СВА), расположенную в мкр. Нуршашкан Турксибского района, сообщили в акимате Алматы.

До появления новой амбулатории жители микрорайона обслуживались в устаревшем здании площадью 52 кв. м 1975 года постройки. Оно не соответствовало современным стандартам и давно нуждалось в замене. Прием велся только по фельдшерско-акушерскому направлению. Для получения комплексной медицинской помощи пациенты были вынуждены ехать в основной корпус поликлиники №20, расположенный в мкр. Жулдыз-1.

Новая врачебная амбулатория является филиалом Городской поликлиники №20 и рассчитана на 100 посещений в смену. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием для оказания первичной врачебной и доврачебной помощи. Также соблюдены обязательные условия для маломобильной группы граждан: пандусы, удобные дверные проемы и адаптированные санузлы.



В двухэтажном здании площадью 1,4 тыс. кв. м расположены отделения педиатрии, врачей общей практики, вакцинации, неотложной и консультативно-диагностической помощи, дневной стационар.

Новая амбулатория будет обслуживать прикрепленное население микрорайона, тем самым покрывая потребность жителей в медицинских услугах.

– Я живу в мкр. Нуршашкан. Мы очень рады и благодарны тому, что у нас открылась новая современная амбулатория, раньше нам было сложно добираться до поликлиники, которая находится очень далеко, приходилось ездить в мкр. Жулдыз. Сейчас медицинская помощь для нас стала доступнее, врачи рядом, мы приходим в удобное время, лечимся, получаем лекарства, - сказала пациентка Турсынхан Раджибаева.

Стоит отметить, что после открытия новой СВА в мкр. Нуршашкан удалось перераспределить обслуживаемое население и начать капремонт основного корпуса поликлиники №20. Ремонт здания поликлиники не проводился с момента ввода его в эксплуатацию в 2008 году. Завершение работ запланировано на март 2025 года.