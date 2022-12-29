В Алматы подростки избили и ограбили лежавшего на улице человека

Оба отделались ограничением свободы. Изображение c сайта Pixabay Нападение произошло в мае 2022 года. Около четырёх часов утра двое подростков (пол не указывается) заметили человека, лежавшего на проезжей части дороги. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в пресс-службе алматинского городского суда, подростки подошли к лежавшему мужчине под видом оказания помощи, подняли его и отвели в ближайший недостроенный дом. Один из подсудимых нанёс потерпевшему удар кулаком в лицо. Когда мужчина упал, подростки вытащили из кармана портмоне и сбежали. Внутри лежали 1 200 тенге.