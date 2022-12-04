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Социум

В Алматы появилась виртуальная транспортная карта

ONAY теперь можно оформить в приложении. Иллюстративное фото из архива "МГ" В транспортном холдинге Алматы сообщили, что ONAY теперь может быть виртуальная. - Авторизуйтесь по номеру телефона и откройте свою виртуальную карту. Оплатить проезд в автобусах можно, отсканировав QR код. Пополнить баланс можно непосредственно в мобильном приложении, - рассказали в холдинге. Стоит отметить, что функцию пассажиры ждали давно. Так как возможности оплатить проезд через интернет-банкинги в мегаполисе отсутствует. Альтернатива лишь sms. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста,
Дана Рахметова
В Алматы появилась виртуальная транспортная карта
ONAY теперь можно оформить в приложении.
В Уральске начнут собирать автобусы
В Уральске начнут собирать автобусы
Иллюстративное фото из архива "МГ" В транспортном холдинге Алматы сообщили, что ONAY теперь может быть виртуальная.
- Авторизуйтесь по номеру телефона и откройте свою виртуальную карту. Оплатить проезд в автобусах можно, отсканировав QR код. Пополнить баланс можно непосредственно в мобильном приложении, - рассказали в холдинге.
Стоит отметить, что функцию пассажиры ждали давно. Так как возможности оплатить проезд через интернет-банкинги в мегаполисе отсутствует. Альтернатива лишь sms. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы

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