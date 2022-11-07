В Алматы продали шесть младенцев

Детей продавали по 1 - 2 миллиона тенге. Иллюстративное фото с сайта Pixabay В ходе брифинга в МВД стало известно, что в августе в Алматы выявили факты торговли новорождёнными для незаконного усыновления. Установлена группа подозреваемых, в их числе сотрудник районного ЗАГСа. Она искала беременных женщин, желавших отказаться от детей, а также семейных бездетных пар. Сотрудник ЗАГСа также изготавливала поддельные свидетельства о рождении. Малышей она оценивала в один - два миллиона тенге, а справки оформляла за 700 тысяч тенге. - Установлена причастность лиц к шести фактам торговли новорождённы