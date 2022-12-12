В Алматы создали Госоператора платных парковок

Передача платных парковок Алматы государству завершена. Иллюстративное фото из архива "МГ" В управления городской мобильности Алматы сообщили о завершении процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ «Алматы паркинг» и назначен директор предприятия. Правда, кто возглавил предприятие, не уточнили. - Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон. До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются, - ин