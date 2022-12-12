- Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон. До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются, - информировали в управлении.По состоянию на шестого декабря 2022 года, на счетах компаний имеется 596 млн тенге. Это сумма ежедневно пополняется и будет передана на счёт созданного государственного предприятия после завершения судебных разбирательств в отношении руководителей компаний. В середине марта сообщалось о задержании предпринимателя Кайрата Боранбаева, которому принадлежит ТОО RR2. В декабре это ТОО выкупило через торги оставшиеся 30% уставного капитала (принадлежало государству - прим. автора) в ТОО AlanParking. Таким образом, тогда платные парковки полностью перешли в управление частной компании. 15 апреля стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководителей A-Parking. Директора TOO AlanParking Базарбаева и директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Принбекова подозревают в хищении 436 миллионов тенге. 29 ноября сообщалось, что дело передано в суд. В ходе досудебного расследования причинённый ущерб возмещён в полном объёме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Алматы создали Госоператора платных парковок
Передача платных парковок Алматы государству завершена. Иллюстративное фото из архива "МГ" В управления городской мобильности Алматы сообщили о завершении процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ «Алматы паркинг» и назначен директор предприятия. Правда, кто возглавил предприятие, не уточнили. - Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон. До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются, - ин