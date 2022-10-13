- В больницу с множественными ножевыми ранениями доставили гражданку 1980 года рождения, которая скончалась в медицинском учреждении в ночь на 12 октября. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК (убийство), - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация об убийстве директора юридической компании появилась в социальных сетях. Её подтвердили в полиции. На 42-летнюю женщину напали вечером восьмого октября.Подозреваемого установили, но пока не задержали. Ход расследования находится на контроле руководства МВД и полиции города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.