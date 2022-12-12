В Алматы восстановили разрушенную при январских погромах инфраструктуру

Здание акимата восстановят во втором квартале следующего года. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства. На сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура. Возмещён ущерб 1 640 пострадавшим предприятиям на 16,2 млрд тенге. 95% из них получили выплаты до первого июня. Также компенсирован имущественный ущерб всем физическим лицам на 613,5 млн тенге. - значительно повышен уровень общественной безопасности... В местах массового скопления до конца года будет завершена установка 3 050 видеокамер. В целом на обеспечение без