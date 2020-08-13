Иллюстративное фото из архива "МГ« АО «Жайыктеплоэнерго» снабжает тепловой энергией 1513 объектов, среди которых 1196 жилых домов, 42 детских сада, 49 объектов образования, 35 объектов здравоохранения. Как рассказал директор АО «Жайыктеплоэнерго» Куат Мусин, для подготовки к отопительному периоду 2020-21 года запланировано освоить 405,9 млн тенге, в том числе по ТЭЦ — 230,9 млн тенге, по тепловым сетям — 174,9 млн тенге. — Мы планируем отремонтировать 5,2 км тепловых сетей. По ТЭЦ ремонтные работы закончены на 62,5% на сумму 144,2 млн тенге. Сейчас ведутся работы по техническому ремонту и обслуживанию насосов, дымососов, вентиляторов, электродвигателей, запорной арматуры, ремонту масляных выключателей, по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики. Работы выполнены на 61%. По тепловым сетям запланирован ремонт 5,2 км, произведен ремонт 2,6 км. Работы выполнены на 50% на сумму 79,1 млн тенге, — рассказал Куат Мусин. Кроме этого, по программе «Нурлы жер» проводится реконструкция котельной «Водстрой» в поселке Зачаганск на сумму 546,3 млн тенге. Заключен договор с подрядной организацией ТОО «Жаиыккурылыс». Аким города Абат Шыныбеков поручил закончить все ремонтные работы до начала отопительного сезона, чтобы все жители города получили тепло в срок. Выяснилось, что долг перед АО «Жайыктеплоэнерго» составляет 500 млн тенге, 458 млн из которых долг населения, остальные — промышленные предприятия. — Собирать долг как раньше мы не можем, так как люди не открывают нам двери, ссылаясь на карантин. Есть проблемные должники, которые не платят на протяжении 10 лет. Есть решение суда, будем работать, — заверили на предприятии. Стоит отметить, что из 1196 жилых домов 827 находятся на обслуживании КСК, 336 домов КСК не обслуживает. Всего по городу насчитываются 106 КСК, из них опрессовку начали 30. — У нас есть дома, с которыми каждый год возникают проблемы в начале отопительного сезона. Это дома № 69/1 по улице Покатилова; Гагарина, 36/4; Громова, 2/1; Евразия, 88/1; 2-ой Завокзальный тупик, 2; Курмангазы, 114. В этих многоэтажных жилых домах не проводятся работы по подготовке к отопительному сезону. Со стороны жильцов нет никакой инициативы. Специалисты отдела ЖКХ ежегодно проводят разъяснительную работу с жителями бесхозных домов, которые не обслуживаются у КСК. Без соответствующей подготовительной работы им не будут выдаваться паспорта готовности, — рассказали в отделе ЖКХ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.