Дежурные классы будут работать в 170 школах области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в акимате Атырауской области, в новом учебном году дежурные классы для учащихся начального звена будут действовать в 170 школах области. В них будут соблюдаться строгие санитарные меры. ⠀ - В новом учебном году мы планируем ввести «дежурные классы» в 170 школах, всего 140 классов. Количество детей в кабинете будет не более 15 человек. На сегодняшний день от родителей поступила 21 тысяча заявлений, - рассказала и.о руководитель управления образования Атырауской области Алмагуль Кайырлиева. ⠀ Отметим, что в дежурных классах могут обучаться не только учащиеся начальных классов, но и ученики малокомплектных школ. В настоящее время в области насчитывается 14 малокомплектных школ. В новом учебном году планируется, что 880 учеников из этих 14 школ будут обучаться в традиционном режиме.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.