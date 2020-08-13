12 августа в редакцию "МГ" обратились жители домов №39 и №29 в микрорайоне Строитель. Они глубоко возмущены тем, что на участке возле их домов, где пять лет подряд планировалось сделать новую детскую площадку, развернулось строительство многоэтажного дома. Жители домов не согласны с таким решением. Наглядным примером они показали, как организовывают досуг для своих детей. Одна из родительниц Виктория Мухаметвалиева надела костюм клоуна и устроила игры и викторины для ребят. - Сегодня мы решили устроить детям праздник, потому что им негде играть. Приходится таким образом устраивать досуг детям, если нет детской площадки. Долгие годы власти обещали построить ее, однако сейчас тут началось строительство многоэтажного дома. Мы молим и просим, чтобы на этом месте не строили дом, он тут абсолютно не уместен. Разберитесь, пересмотрите все нормы, по которым тут решили возвести многоэтажку, - отмечает Виктория Мухаметвалиева. Также жильцы утверждают, что в акимате им говорили, что на строительство площадки деньги уже выделены. - В конечном итоге нет ни денег, ни площадки, - возмутилась Любовь Маркина. - Тут из ближайших домов примерно 500 детей, которым негде играть. И.о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства г. Уральск Мирхан Бердигалиев отметил, что возле нового построенного дома будет и новая детская площадка, а даже хоккейное поле. Также он заверил, что проект уже прошел экспертизу и там нет никаких нарушений, все строительные нормы полностью соблюдены. - Собственниками земельного участка являются AO "СПК Agjaiyg". Застройщиком выступит ТОО "SunBuild", они построят пятиэтажный жилой дом, - пояснил Мирхан Бердыгалиев. - Данный земельный участок принадлежит государству, он никак не прилегает к дому, расположенному по адресу: Строитель, 39, никаких согласований с жильцами там быть не должно, - отметил он.

m8HQQzQggUY

