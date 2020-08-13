Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении полиции города Уральск, подростки чаще всего совершают преступление, предусмотренное статьей 188 УК РК "Кража". За семь месяцев этого года семь несовершеннолетних совершили 10 краж, что составляет 10% от общего количества зарегистрированных преступлений. – Два подростка приговором суда были осуждены к ограничению свободы, еще пятеро - освобождены от уголовной ответственности в связи с медиацией. Все участники этих преступлений являются студентами колледжей. Основная причина - отсутствие родительского контроля, отрицательное влияние в семье, - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.