Как сообщили на странице городского акимата в социальной сети , в Уральске продолжается работа по переносу нелегальных оптовых точек с центра города на окраины. Эта работа помогает регулировать поток людей и машин в городе.

– В первую очередь, это делается с целью оптимизации логистики, и выбора удобного места для сезонной торговли товаропроизводителей и сельскохозяйственных предприятий региона. Ранее оптовая торговля плодоовощной продукцией была перенесена с центральной части города на территорию рынка «Ел Ырысы», расположенного в северо-восточной части города. На сегодняшний день созданы благоприятные условия, администрацией рынка ведется работа по поэтапному удовлетворению потребностей товаропроизводителей. В целях продолжения работы в данном направлении, по просьбам основных производителей региона, между акиматом города и ТОО «Eurasian Logistics» прошли переговоры по организации второго места сезонно-оптовой торговли сельхозпродукции в районе «СпецавтоЦОНа», по направлению Атырауской и Саратовской трассы, - сообщили в городском акимате.

На территории имеется асфальтированная площадка, освещение, удобные подъездные пути для автотранспорта, камеры видеонаблюдения. Кроме этого, администрация предоставляет дополнительные складские помещения для предпринимателей. Вблизи территории торговой площадки помимо услуг спецавтоЦОНа имеются здания крупного торгового центра, столовой. Для жителей имеются остановки общественного транспорта, которые регулярно обслуживают городские маршруты, по направлению во все районы города. Благоустройство территории и уборка оптовых торговых точек осуществляется собственником за свой счет. Товаропроизводителям торговые места предоставляются бесплатно.

– Время работы торговой площадки

ежедневно

с 12 августа . В связи с этим приглашаем жителей и гостей города, сельхозтоваропроизводителей, заинтересованных субъектов предпринимательства на специально установленные оптовые торговые места! По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону +7 707 617 12 54, - добавили в акимате.

