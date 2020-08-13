Госкомиссия объявила о смягчении карантинных мер в Казахстане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ТРЦ, крытые рынки и детсады откроют с 17 августа Как сообщается на сайте премьер-министра РК, на заседании государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина был рассмотрен план поэтапного снятия карантинных мер с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. Итак, с 17 августа во всех регионах возобновят работу: - ТРЦ, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (заполняемость не более 30%, 4 м² на 1 посетителя); - салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (4 м² на одного посетителя по предварительной записи); - фитнес-центры без бассейнов (50% заполняемость, 5 м² на одного посетителя), бани и сауны без бассейнов (50% заполняемость, 4 м² на одного посетителя); - детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы – не более 5 чел, по записи); дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 чел.); - аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока). Стоит отметить, что работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы для не менее 80% сотрудников. - разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 чел.) и спортивные тренировки для национальных сборных, клубные команды (не более 30 чел., проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер). - возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках. Сохраняется запрет на: - проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе на дому; - работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых; - деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов; - на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; - работу религиозных объектов; передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородних автобусов/микроавтобусов. В целях дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации на выходные дни будут сохранены ограничительные меры.
- Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности, — сказал глава Правительства.
К слову, в период действия карантинных мер в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Ежесуточный прирост заражения снижен с 4% до 0,5%. Количество выздоровевших достигло 76%. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,78, загруженность коек составляет 26%, сообщается на сайте.