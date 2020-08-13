Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 14 августа в Уральске синоптики прогнозируют грозу с дождем, температура воздуха днем поднимется +26 градусов тепла, ночью опустится до +15 градусов. Также дождь ожидается и в Атырау, днем температура воздуха составит +30 градусов, ночью +21 градус. В Актобе будет дождь с грозой, днем столбики термометров поднимутся +28 градусов тепла, ночью опустятся до + 18 градусов. Погоду без осадков синоптики обещают в Актау, днем +30 градусов, ночью +22 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.