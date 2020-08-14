Этот учебный год начинается совсем иначе. Не сказать, что беготни стало меньше, учителя все так же выходят из отпусков, книги по-прежнему раздают, да и тетрадки вроде тоже пригодятся. Но при этом начало нового учебного года едва ли будет наполнено былой радостью для детей. Радостью живого общения и того драйва, который они получали, бегая из класса в класс, на ходу перекусывая пирожком в столовой. Да, уроки продолжаются, но общение на дистанционке - это не то же самое, что похлопать товарища по плечу. Не нужно искать примеры, достаточно вспомнить видео с плачущим мальчиком, скучающим по учителю и школе. Вместе с тем реальность нового учебного года может стать возможностью решения накопившихся проблем в сфере образования. Например, разрыв между сельскими и городскими школами. Не секрет, что даже в одной области разрыв достижений учеников сельских и городских школ может составлять более одного года. Во многом это вызвано разницей доступа городских и сельских школьников к образовательным ресурсам и технологиям, разным уровнем преподавания. Дистанционное образование по своей сути предполагает предоставление всем ученикам, независимо от их места проживания и социального статуса, доступа к качественным ресурсам и преподаванию. При этом воплощение данного подхода требует принятия ряда системных мер.Проведенные по итогам IV четверти опросы учителей сельских школ свидетельствуют о том, что страна в целом может быть не готова к дистанционному формату обучения ни сегодня, ни в ближайшие месяцы без принятия кардинальных мер. Ниже можно ознакомиться с результатами (опрошено более 15 тысяч сельских учителей со всех областей страны): - 82 процента респондентов указали, что наиболее актуальная проблема работы в IV четверти заключалась в низкой скорости интернета; - 87 процентов педагогов использовали свой личный интернет для проведения уроков в дистанционном формате; - ну а для школьников самым проблематичным в дистанционной четверти стало отсутствие интернета (77 процентов и первое место), на втором месте (60 процентов) отсутствие компьютера/ноутбука/планшета, на третьем месте (43 процента) отсутствие смартфона и на четвертом месте (32 процента) низкая скорость интернета. Кроме того, отдельные занятия в летнее время с сельскими школьниками показали, что среди них есть те, кто ни разу не посещал урок в четвертой четверти ни онлайн, ни офлайн. Интернета нет, смартфона нет, телевизора также нет. Радиовещание также было не везде доступно, да и контент уроков не совсем подходит под аудиоформат, ведь там имеет место визуальная составляющая.Что мы имеем сейчас? Объединившись, два министерства и местные исполнительные органы массово занимаются закупом компьютерной техники для учащихся. В приоритете дети из социально уязвимых семей. Давайте разберем этот кейс. Первое, оборудование по понятным причинам закупается в школы, соответственно, для детей это решение даст возможность только арендовать компьютер на период нескольких месяцев. Второе, всем закупить и отвезти компьютеры к сентябрю вряд ли успеют. Да и по какому принципу их будут распределять? Третий немаловажный вопрос: как быть учителям и учащимся сельских, а особенно 2 тысяч малокомплектных школ, которые из-за отсутствия интернета уже вторую четверть будут вынуждены оставаться в режиме офлайн? Текущая инициатива правительства и акиматов по закупу компьютеров для учеников является необходимой и своевременной, но она снимает только часть проблемы для тех детей, у кого есть доступ к интернету. Те же, кто и так не имел доступ к качественному обучению и, скорее всего, не имеет доступа к интернету, не получат выгод от данного шага. Иными словами, даже если всем раздать ноутбуки, то неоткуда будет качать обновления и просматривать эти самые онлайн-уроки, проблема обучения не будет решена.Что можно сделать, имея такие реалии? Успешный опыт реализации дистанционного обучения разных стран показывает, что этот формат может дать хорошие результаты, поэтому было бы ошибочно игнорировать данную возможность.На сегодняшний день есть сравнительно недорогие решения распространения интернета посредством удаленных технологий от школы на все село. При этом, если учесть, что за период карантина многие заведения простаивали, это должно было дать некую экономию средств от оплаты коммунальных услуг. Оптимизация данных средств вполне могла бы запустить первые шаги в обеспечении интернет-покрытия как минимум одного села. При таких условиях каждая школа вполне может стать не просто источником новых знаний для детей и педагогов, но и окном к информационному пространству для всего сельского сообщества. Это решение должно рассматриваться как возможность повышения уровня сельских школ и в целом как масштабный инфраструктурный проект, решающий их проблемы со связью и покрытием интернета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.