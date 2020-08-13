Сын начальника полиции Западно-Казахстанской области управлял машиной без прав. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Tengrinews.kz. Сын начальника полиции ЗКО управлял машиной без прав Фото с сайта tengrinews.kz В полиции сообщили, что в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено правонарушение, где несовершеннолетний, сидя за рулем, снимает себя и выкладывает видео в Instagram. Полицейские провели проверку. Установлено, что действия на видео происходили в Актау и Уральске. – Машиной управлял несовершеннолетний. По данному факту был составлен административный протокол в отношении матери несовершеннолетнего А. Г. 1967 года рождения. Она привлечена к ответственности в Актау по части 2 статьи 442 КоАП "Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра", а в Уральске - по статье 128 КоАП "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения", - говорится в сообщении полиции. В пресс-службе полиции добавили, что А. Г. - бывшая супруга начальника Департамента полиции ЗКО Махсудхана Аблазимова, а несовершеннолетний правонарушитель - его сын от данного брака. "Она более 10 лет воспитывает сына одна и в настоящее время столкнулась со сложностями переходного периода у подростка. За свое упущение она и была привлечена к административной ответственности, никакого покровительства со стороны начальника полиции Аблазимова в данном случае не усматривается", - заявили в ДП ЗКО. Напомним, это не первый скандал, связанный с начальником департамента полиции ЗКО Махсудханом Аблазимовым. В Актау состоялись похороны матери главного полицейского ЗКО, на которое пришли сотни граждан. Общественники, которых возмутило то, что полицейские закрыли движение вместо того, чтобы остановить нарушение, потребовали отставки начальника ДП Мангистауской области. По факту массового скопления людей в связи с проведением похорон в городе Актау министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил провести служебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  