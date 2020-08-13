Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта"

Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Дәрмек", целью которого является выявление и пресечение фактов утечки подконтрольных веществ в незаконный оборот. – Полицейские выявили пять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Сотрудники УБН выявили факт хранения наркотических средств у жителя Макатского района. Досудебное расследование проводится по статье 296 УК РК ". Проверено 12 субъектов фармацевтической и медицинской деятельности, занятых в сфере оборота наркотических и психотропных веществ- аптеки, склады, промышленные предприятия. На двух объектах выявлены нарушения требовании укрепленности объектов и помещений. В отношении нарушителей оформлены административные протоколы, - сообщили полицейские. Кроме этого, были зафиксированы два факта реализации трамадола без рецепта. В ходе ОПМ у жительницы города обнаружены и изъяты 152 таблетки лекарственного препарата "Трамадол", который должен продаваться строго по рецепту врача. Сотрудники Управления по противодействию наркопреступностью Департамента полиции области отметили, что это далеко не единственный случай реализации трамадола без рецепта. Собранные материалы переданы в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области для привлечения нарушителей к административной ответственности по статье 426 КоАП РК "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий". Стоит отметить, что с начала года из незаконного оборота изъято более 12 кг различных наркотических средств, в том числе "синтетических" наркотиков. По различным наркоправонарушениям возбуждено 37 уголовных дел, в том числе по статье "за сбыт наркотиков" возбуждено 33 уголовных дела.