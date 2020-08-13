Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», временно прекращена подача воды на участках города от Железнодорожного вокзала по проспекту Н.Назарбаева до улицы Нариманова и от улицы Нариманова до района 2-ая База.

Магазин "Карусель" (ул. У.Громова / пр. Әбілхайыр хана) – г/н 807 ГАЗель

– Работы по устранению аварии ведутся со вчерашнего дня и продолжатся до 00.00 13 августа. Подвоз воды будет организован в 11 местах на вышеуказанных участках города, - отметили в ТОО "Батыс су арнасы". Подвоз воды будет организован в следующих местах:Магазин "Экпресс" ул. Карбышева (2-ой рабочий поселок) – г/н 483 МАЗ пр. Евразия, 106 – г/н 099 КАМАЗ пр. Евразия, 71 – г/н 099 КАМАЗ ул. Ә.Кердері, 140 – г/н 099 КАМАЗ ул. Ә.Кердері, 143 – г/н 099 КАМАЗ ул. Молдавская, 20 – г/н 501 ЗИЛ ул. Ярославская, 10 – г/н 501 ЗИЛ ул. Құрманғазы, 210 – г/н 501 ЗИЛ КСК "Центр" – г/н 146 Газель пр. Н.Назарбаева, 219 – г/н 262 Газ-53 ул.Құрманғазы, 163/1 – г/н 850 Газель