Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 20-летний водитель автомашины Opel Vectra, житель Темирского района, ехал по автодороге Актобе-Богословка со стороны поселка Сазда в направлении города Актобе, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной автомашиной марки Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия, два пассажира автомашины Opel Vectra от полученных травм скончались. Четыре пассажира автомашины Toyota Camry доставлены в медучреждение, трое из которых после осмотра отпущены, один госпитализирован. – Водитель автомашины Opel Vectra госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи города Актобе. Выяснилось, что он в 2019 году был лишен права управления транспортным средством по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения"сроком на 3 года, взята кровь на алкоголь и назначена химико-токсикологическая экспертиза, - сообщили в полиции. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены и проводятся необходимые экспертизы.