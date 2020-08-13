Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала второго карантина в Атырауской области выявлено 1596 нарушений ограничительных мер. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в городе и семи районах области проверялись продуктовые магазины, кафе, автомойки, СТО, шиномонтажные мастерские и другие объекты, чья деятельность временно запрещена, ограничена, либо разрешена с обязательным соблюдением санитарных требований. По словам начальника департамента полиции Атырауской области Камзы Умбеткалиева, на сегодня мобильные группы выявили более 900 различных нарушений. – К примеру, только за 11 дней августа зарегистрировано 359 таких случаев, в том числе 21 факт несоблюдения санитарных требований, а также две сауны и 43 объекта торговли, продолжавших свою деятельность, несмотря на ограничения. Сознательно идут на нарушения и целые семьи, проводя торжества с приглашением множества гостей. Выявлено восемь таких фактов, в том числе сразу два в селе Сагиз Кызылкугинского района, где молодожёны и их родители решились шумно сыграть многолюдные свадьбы, - заявил Камза Умбеткалиев. Полицейские передали материалы в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения нарушителей режима карантина к административной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.